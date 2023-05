Business news. Sudafrica, entrano in vigore nuove banconote e monete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Sudafrica ha annunciato l'ingresso in circolazione di nuove banconote e monete in quello che è considerato il primo e più importante aggiornamento sulla valuta nel Paese in oltre dieci anni. Le nuove banconote, riferiscono i media, manterranno l'immagine di Nelson Mandela, il primo presidente democraticamente eletto del Paese e morto nel 2013. Saranno inoltre raffigurati i cosiddetti "Big Five", cinque animali selvatici dell'Africa: rinoceronte, elefante, leone, bufalo e leopardo. Le monete seguiranno un tema ecologico, con immagini di piante e animali, e saranno inoltre indicate le undici lingue ufficiali del Sudafrica. Non ci saranno invece modifiche a nessuno dei tagli o delle dimensioni delle banconote. Secondo la banca, le banconote e le monete esistenti continueranno ad avere corso legale e potranno essere utilizzate insieme alle banconote aggiornate. Le nuove banconote saranno lanciate anche in Namibia, Eswatini e Lesotho, che condividono con il Sudafrica un'area monetaria comune. (Res)