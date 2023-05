Business news: Ghana-Francia, siglato accordo per 2,8 milioni di euro in sostegno al sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sosterrà il rafforzamento del sistema sanitario del Ghana con una sovvenzione di 2,8 milioni di euro, con i quali Accra sosterrà la ricerca medica e la risposta a malattie come la malaria, la tubercolosi e l'aids. L'accordo, riferisce il sito di informazione "Graphic", è stato firmato dal direttore generale del sistema sanitario nazionale ghanese Patrick Kuma-Aboagye e dal capo della cooperazione presso l'ambasciata francese in Ghana, Julien Lecas, che ha firmato a nome dell'ambasciatore. Lecas ha sottolineato come la Francia abbia offerto sostegno al Ghana tramite il Fondo globale "per oltre 20 anni", con "investimenti significativi" nel campo dell'aids, della tubercolosi e della malaria. (Res)