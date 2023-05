Israele: rilasciato il deputato della Giordania arrestato per contrabbando di armi e oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato giordano Imad Adwan, fermato il mese scorso dalle forze di sicurezza israeliane, al confine tra Israele e Giordania, mentre cercava di contrabbandare nello Stato ebraico un carico di armi leggere e 100 chili d'oro, è stato rilasciato e sarà trasferito alla custodia di Amman a condizione che vengano svolte ulteriori indagini e che il parlamentare sia processato. Lo rende noto l’emittente israeliana “I24 news”, secondo cui Israele e il Regno hascemita hanno raggiunto un accordo stabilendo che Imad al Adwan, avvocato 35enne e membro della commissione Palestina del parlamento giordano, verrà perseguito “duramente”. L’uomo era stato fermato, il 23 aprile scorso, al valico di frontiera di Allenby tra i due Paesi, ed era stato tratto in arresto. All'interno di tre borsoni, il politico cercava di trafugare in Israele 12 fucili d'assalto, 27 pistole Sig Sauer, 167 pistole Glock e 100 chili d'oro. Al momento dell’arresto, i funzionari della sicurezza di Israele avevano definito l'incidente "inquietante", mentre il ministro degli Esteri, Eli Cohen, aveva fatto sapere che Israele mirava a far pagare al deputato “il prezzo per il grave atto commesso".(Res)