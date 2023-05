Usa: uomo spara in un centro commerciale in Texas, almeno otto morti e sette feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto persone sono state uccise ed altre sette ferite da un uomo armato che ha sparato in un affollato centro commerciale di Allen, a nord della città texana di Dallas. Lo riferisce la polizia, spiegando che l'aggressore è poi stato neutralizzato da un agente di polizia intervenuto in difesa dei presenti. Il capo dei vigili del fuoco di Allen, Jon Boyd, ha confermato l'accaduto in conferenza stampa, aggiungendo che la sua unità ha trasferito almeno nove persone ferite nella sparatoria negli ospedali della zona, e che due persone rimaste ferite sono morte dopo essere state ricoverate. Secondo il Medical City Healthcare, un sistema ospedaliero dell'area di Dallas, tre persone erano in condizioni critiche ed altre quattro stabili. Dopo l'aggressione, la polizia ha fatto evacuare dal centro commerciale Allen Premium Outlets centinaia di persone, mentre i corpi sono stati posizionati sui marciapiedi coperti da un lenzuolo. La Casa Bianca ha affermato che il presidente Joe Biden è stato informato della sparatoria e che l'amministrazione ha offerto supporto ai funzionari locali. Il governatore del Texas Greg Abbott ha definito la sparatoria una "tragedia indicibile" e ha dichiarato in una nota che il suo Stato è pronto a offrire qualsiasi assistenza di cui le autorità locali potessero aver bisogno. Ad Allen vivono circa 100 mila persone.(Was)