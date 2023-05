Russia: scrittore Prilepin uscito dal coma farmacologico dopo l'attentato alla sua auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scrittore russo e copresidente del partito Russia giusta – Per la verità, Zakhar Prilepin, è uscito dal coma farmacologico. Lo riferisce l’ufficio stampa dello scrittore, precisando che le condizioni di salute sono “buone”. Prilepin è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica e successivamente a coma farmacologico dopo che ieri è esplosa la sua auto nei pressi della città di Nizhni Novgorod. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo che successivamente ha confessato di avere compiuto l’attentato, il terzo in meno di un anno contro personaggi ritenuti ideologicamente vicini al presidente russo Vladimir Putin. Il primo era stato effettuato lo scorso agosto contro Darja Dugina, figlia del filosofo nazionalista Aleksandr Dugin, con una bomba piazzata all’interno della sua vettura, mentre circa un mese fa il blogger militare Vladen Tatarsky è stato ucciso in un caffè di San Pietroburgo, anche questa volta con un ordigno esplosivo. Secondo quanto riferito ieri dal Comitato investigativo russo, l’uomo arrestato per l’attentato a Prilepin, Oleksandr Permyakov, ha detto di avere agito per conto dei servizi speciali ucraini. Permyakov ha spiegato di avere piazzato l’ordigno sulla strada lungo il percorso dell’auto di Prilepin e di averlo poi attivato a distanza. Nell’esplosione il conducente è rimasto ucciso, mentre lo scrittore è rimasto ferito alle gambe.(Rum)