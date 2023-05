Roma: Marti (Lega), a piazza Navona altro episodio di inciviltà, danno materiale e intangibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro atto vandalico che comporta danni materiali - un altro intervento costoso per il nostro Paese - e danni intangibili che offendono tutti gli italiani, imbrattando un'opera iconica del nostro patrimonio storico e culturale". Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. "La Fontana dei Quattro Fiumi, a piazza Navona, che rappresenta una delle bellezze del nostro Paese a livello mondiale è stata, purtroppo, protagonista di un nuovo episodio che alimenta violenza e inciviltà e che, come tale, va stigmatizzato. Questi comportamenti non tutelano l'ambiente ma, al contrario, lo danneggiano. Imbrattare quadri, musei, monumenti e opere d'arte non è certo il modo di portare avanti battaglie", conclude.(Com)