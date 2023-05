Siria: la Lega araba discute del reintegro di Damasco nell’organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso per oggi un incontro straordinario dei ministri degli Esteri degli Stati membri della Lega araba al Cairo, in Egitto, a meno di due settimane dal vertice dell’organizzazione che si terrà in Arabia Saudita il 19 maggio prossimo. Oltre alle tensioni in corso in Sudan, l’agenda delle discussioni odierne include anche il possibile reintegro della Siria nell’organizzazione, dopo circa 12 anni dall’espulsione avvenuta con lo scoppio del conflitto civile. Come riferito dal quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al awsat”, ieri i membri permanenti del consesso di 22 Stati arabi hanno tenuto un incontro preparatorio. Il portavoce del segretario generale della Lega araba, Jamal Rushdie, ha fatto sapere che i partecipanti hanno anche discusso della questione palestinese, mentre sulla situazione in Sudan ha affermato che l’obiettivo della Lega araba è giungere a una posizione unificata per porre fine alla crisi in corso dal 15 aprile scorso. Sul fascicolo siriano, tutto sarà in mano ai ministri degli Esteri, ha aggiunto Rushdie, secondo cui “l’incontro di oggi risolverà la questione”. Fonti diplomatiche hanno definito l’atmosfera positiva. A tal proposito, la rivista settimanale saudita “Al Majalla” edita a Londra ha diffuso un progetto di risoluzione, elaborato in un precedente incontro ad Amman, in Giordania, in cui, oltre ad accettare il ritorno di Damasco e delle organizzazioni affiliate nella Lega araba, si pone enfasi sulla necessità di adottare misure pratiche ed efficaci per risolvere la crisi siriana attraverso un approccio graduale e di garantire la sicurezza, l’unità e l’integrità territoriale del Paese. (segue) (Res)