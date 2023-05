Siria: la Lega araba discute del reintegro di Damasco nell’organizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una riunione d’emergenza organizzata a novembre 2011 al Cairo – dopo lo scoppio della guerra civile -, i ministri degli Esteri arabi avevano deciso di sospendere l’adesione della Siria alla Lega araba finché Damasco non avesse attuato le disposizioni dell’iniziativa araba. In quell’occasione, i titolari della diplomazia dei Paesi arabi avevano annunciato sanzioni economiche e politiche contro Damasco e avevano esortato l’esercito siriano a non usare la violenza contro i manifestanti anti-regime. Fonti della Lega araba hanno precedentemente riferito ad “Agenzia Nova” che “la decisione di riportare la Siria al vertice arabo è nelle mani dell’Arabia Saudita, che finora si era opposta all’adesione di Damasco alla Lega araba a causa dei suoi rapporti con l’Iran. Ora la situazione è cambiata dopo la riconciliazione tra Riad e Teheran”. Lo scorso 10 marzo, infatti, dopo anni di gelo, l’Arabia Saudita e l’Iran hanno riavviato le relazioni diplomatiche. Secondo le fonti, “c’è un’obiezione del Qatar al ritorno della Siria, ma se l’Arabia Saudita accetterà questo passo, Doha non si opporrà”. (Res)