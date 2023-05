Russia-Ucraina: Prigozhin (Wagner), 95 per cento territorio Bakhmut è sotto controllo delle forze russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il 95 per cento del territorio di Bakhmut “è sotto il controllo delle forze russe”. Lo ha dichiarato il fondatore del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prigozhin, secondo quanto riferisce l’agenzia russa “Tass”. Prigozhin ha aggiunto che “il restante 5 per cento non ha influenza sull’andamento dell’operazione militare speciale”. In precedenza, lo stesso Prigozhin aveva affermato che l’operazione delle sue unità, definita “Operazione tritacarne”, era riuscita perché l’obiettivo “non era prendere Bakhmut”, ma indebolire il nemico. Le dichiarazioni giungono dopo che nei giorni scorsi il fondatore della compagnia paramilitare aveva innescato una polemica con il ministero russo della Difesa, responsabile a suo avviso di non rifornire gli uomini di munizioni sufficienti per il combattimento. Allo stesso tempo Prigozhin aveva proposto un “passaggio di consegne” con le unità Akhmat del ceceno Ramzan Kadyrov. Quest’ultimo ha confermato più volte la propria disponibilità e ieri ha inviato una lettera direttamente al presidente russo Vladimir Putin. Nella missiva Kadyrov chiede di incaricare il ministro della Difesa Sergej Shoigu del trasferimento delle truppe cecene nell’area dei combattimenti per la città ucraina.(Rum)