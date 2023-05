Serbia-Azerbaigian: presidente Vucic ringrazia Baku per voto su Kosovo al Consiglio d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato oggi il ministro del Lavoro dell'Azerbaigian Sahil Babayev, ringraziandolo per il recente voto dell'Azerbaigian al Consiglio d'Europa contro la domanda di ammissione di Pristina all'organizzazione. "Come sempre, un'eccellente conversazione con i comprovati amici della Serbia su tutte le questioni significative di interesse per entrambi i Paesi", ha scritto Vucic in un post su Instagram. Vucic ha aggiunto di aver ringraziato Babayev e la Repubblica dell'Azerbaigian per "l'impegno nei confronti del diritto internazionale, dimostrato dal voto al Consiglio d'Europa".(Seb)