Serbia-Kosovo: portavoce Ue conferma agenda della prossima tappa di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'Unione europea, Peter Stano, ha confermato che nel nuovo incontro nell’ambito del dialogo Belgrado-Pristina, il 2 maggio, all'ordine del giorno ci sarà l'approvazione della Dichiarazione sui dispersi e la prima bozza dello statuto per l'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba. Stano non ha voluto commentare le critiche mosse dai vertici statali serbi per le elezioni amministrative che si sono svolte il 23 aprile nel nord del Kosovo a maggioranza serba. Non ha inoltre commentato le lamentele presentate da Belgrado in merito all'avvio del processo di adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. "Ne abbiamo discusso ampiamente due giorni fa. Posso ribadire che non commentiamo le dichiarazioni delle parti, ma ci aspettiamo che si concentrino sull'attuazione degli obblighi che hanno davanti a loro. Ci aspettiamo che martedì avremo la continuazione del dialogo, che è l'unica piattaforma di discussione", ha detto Stano.(Seb)