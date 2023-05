Serbia: presidente Vucic, Kurti vuole aprire un ponte sull'Ibar per espellere i serbi dal Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha deciso di aprire il ponte sul fiume Ibar tra il sud e il nord di Mitrovica, nel Kosovo settentrionale, con “il solo obiettivo di espellere i serbi”. Lo ha dichiarato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, rivolgendosi ai cittadini durante una visita a Sokobanja. Vucic ha così commentato la decisione dei consiglieri comunali di Mitrovica nord di aprire un ponte sull'Ibar. La parte settentrionale di Mitrovica è abitata dalla popolazione serba, che costituisce anche la maggioranza nell’area settentrionale del Kosovo. Mitrovica nord è stata costituita nel 2013 come comune autonomo e l’abitato di Mitrovica, che ha attualmente funzione amministrativa di distretto, risulta diviso in modo ancora più netto a livello etnico. La parte meridionale è per lo più abitata dalla popolazione albanese. Sempre nella giornata di oggi, il direttore per l’Ufficio governativo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha reso noto che “Kurti ha ordinato” alla consigliera comunale del suo Movimento Vetevendosje, Aida Ferata, di inserire all’ordine del giorno dell’assemblea di Mitrovica nord il punto relativo all'apertura di un ponte sul fiume Ibar, che divide fisicamente la parte settentrionale da quella meridionale di Mitrovica. La separazione fra i due abitati è sempre stata vista come un baluardo di sicurezza da parte della popolazione serba. Il ponte è chiuso al traffico dal 1999, perché è stato spesso teatro di conflitti interetnici tra serbi e albanesi, e consentire il transito su di esso comportava il rischio di continui scontri. La richiesta di apertura del ponte nell'odierna seduta dell'assemblea comunale è stata presentata dalla Ferati, e la richiesta andrà ora inoltrata alle forze dell'ordine e a quelle internazionali presenti in Kosovo.(Seb)