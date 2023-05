Kosovo: premier Kurti, nessun “satellite parastatale” nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro, Albin Kurti, ha detto che non permetterà la creazione di un “satellite parastatale” nel nord del Paese. Parlando all’agenzia di stampa “Hina”, Kurti ha detto che non permetterà la creazione di una realtà “con un’essenza distruttiva” e la capacità di minare “la statualità del Kosovo”. “La sovranità e l’integrità territoriale sono qualcosa che non può essere violato. Voglio relazioni normali con la Serbia”, ha aggiunto. Alla vigilia di un incontro di alto livello nel dialogo Belgrado-Pristina a Bruxelles, Kurti ha detto di non vedere l’ora di valutare una bozza di statuto dell’Associazione di comuni serbi (Zso), anche se avrebbe “preferito vederla presentata a Pristina”. Ciò che serve è che la comunità serba nel nord del Kosovo abbia “un livello adeguato di autonomia” che sia “in linea con gli standard europei e internazionali sulla tutela delle minoranze”. (Alt)