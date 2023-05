Kosovo-Serbia: incontro oggi a Bruxelles fra Kurti e Vucic per discutere attuazione accordo Ocrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma oggi a Bruxelles un incontro tra il premier del Kosovo, Albin Kurti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Lo riferiscono i media kosovari e serbi. Si tratta del primo colloquio ad alto livello tra Pristina e Belgrado dopo l’accordo raggiunto a marzo a Ocrida, nella Macedonia del Nord. All’incontro a Bruxelles parteciperanno anche i facilitatori dell’Unione europea per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, nonché l’Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Venerdì scorso l’ufficio del funzionario dell’Ue ha fatto sapere che la riunione congiunta con Kurti e Vucic si concentrerà sull’attuazione dell’accordo relativo al percorso di normalizzazione tra Pristina e Belgrado, e che le parti dovrebbero sottoscrivere una dichiarazione sulle persone scomparse e discutere della prima bozza dello statuto dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. Nella giornata di ieri, Kurti ha scritto su Twitter che “prepararsi ai negoziati è complesso perché ci sono molti dettagli da considerare, ma semplice perché i desideri del Kosovo sono chiari, onesti e nobili”. In vista dell’incontro a Bruxelles, Vucic non ha invece pubblicato alcuna dichiarazione sui suoi canali social.(Beb)