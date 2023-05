Kosovo-Serbia: Kurti e Vucic approvano dichiarazione su persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione di alto livello nel quadro del dialogo fra Pristina e Belgrado, mediato dall'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, il premier del Kosovo Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic hanno raggiunto l'intesa sul dossier relativo alle persone scomparse. Nella dichiarazione finale, i due leader "hanno riaffermato l'importanza di risolvere la sorte delle persone ancora scomparse, per porre fine alle sofferenze dei loro cari e favorire una riconciliazione e una pace durature", si legge in una dichiarazione in merito di Josep Borrell. "Entrambe le parti hanno riconosciuto che la questione delle persone scomparse è di natura umanitaria e hanno rilevato l'urgente necessità di ulteriori sforzi congiunti per alleviare la situazione delle famiglie colpite e della comunità in generale. Hanno riconosciuto l'importante lavoro svolto dal Gruppo di lavoro sulle persone scomparse, presieduto dal Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr). Come segno della comune determinazione a garantire la piena attuazione dei rispettivi impegni nel campo delle persone scomparse, hanno approvato la Dichiarazione sulle persone scomparse", si legge ancora nella nota. Le due parti si sono inoltre impegnate a concordare i dettagli operativi in occasione della prossima riunione del Dialogo sulla normalizzazione delle relazioni, a livello di capi negoziatori, mediato dall'Ue. (segue) (Beb)