Kosovo-Serbia: Kurti e Vucic approvano dichiarazione su persone scomparse (2)

- "Dei 6.065 casi di persone scomparse nel periodo fra il primo gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, 1.621 rimangono irrisolti. A distanza di oltre vent'anni, le loro famiglie continuano a vivere nel dolore, ignare di dove si trovino i loro cari. Le famiglie hanno il diritto di conoscere la sorte dei loro parenti, così come la società in generale", precisa Borrell nella dichiarazione. "Risolvere la questione delle persone scomparse non è solo un obbligo umanitario. È anche un fattore cruciale per la riconciliazione e la fiducia tra le persone. È diventato urgente garantire che il processo di identificazione dei luoghi di sepoltura si concluda al più presto. I ricordi si affievoliscono e le persone, i luoghi e gli eventi sono più difficili da indagare", continua l'Alto rappresentante Ue. "Per questo motivo, l'Ue accoglie con favore l'approvazione della dichiarazione e si aspetta che le parti compiano progressi tangibili nella chiusura dei casi di persone scomparse e nell'adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti delle famiglie", conclude la nota Il Comitato congiunto di monitoraggio presieduto dall'Ue, che supervisiona l'attuazione dell'accordo sul percorso di normalizzazione tra Kosovo e Serbia e del relativo allegato di attuazione, esaminerà regolarmente i progressi compiuti. (Beb)