Venezuela: gli Stati Uniti sostituiranno l'ambasciatore nel Paese dopo il 19 maggio

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Venezuela, James Story, lascerà il suo incarico il 19 maggio. A sostituire il diplomatico vi sarà Michael Barkin, attuale ministro consigliere per il Venezuela presso il ministero degli Esteri degli Usa. Barkin vanta una vasta esperienza come consigliere senior presso le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza. Il diplomatico ha lavorato in Canada, El Salvador, Messico e ha svolto incarichi diplomatici in Olanda, Kosovo, Bulgaria, Honduras e Uruguay. (Vec)