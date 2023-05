Business news: rapporto, finanza islamica crescerà del 10 per cento tra il 2023 e il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria della finanza islamica globale crescerà circa del 10 per cento tra il 2023 e il 2024 nonostante il rallentamento dell’economia. Lo ha riferito il quotidiano emiratino "The National", citando il rapporto dell'agenzia di valutazione del credito internazionale S&P Global Ratings, secondo cui un'espansione simile era stata registrata già nel 2022 sotto la guida dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). Il settore ha continuato ad espandersi nel 2022, con attività in aumento del 9,4 per cento rispetto al 12,2 per cento nel 2021, sostenute dalla crescita delle attività bancarie e dell'industria dei sukuk (obbligazioni islamiche). I paesi del Ccg, in particolare l'Arabia Saudita e il Kuwait, hanno dato una spinta del 92 per cento alla crescita delle attività bancarie islamiche lo scorso anno. In Kuwait, ciò è dovuto principalmente all'acquisizione della Ahli United Bank da parte di Kuwait Finance House mentre in Arabia Saudita sono l'attuazione dell'ambiziosa strategia di diversificazione, la Vision 2030, e la continua crescita dei prestiti ipotecari ad aver fortemente sostenuto la crescita del settore.A livello globale, la crescita del settore della finanza islamica è stata invece frenata dal deprezzamento della valuta locale. Secondo quanto si legge nel rapporto, tuttavia, la crescente attenzione ai temi legati alla sostenibilità da parte dei principali attori della finanza islamica creerà nuove opportunità per il settore e si prevede che il contributo dei sukuk legati alla sostenibilità continui ad aumentare nei prossimi 12-24 mesi, nonostante un ritmo di crescita più lento rispetto al 2022. Si prevede che l'emissione globale di sukuk si "stabilizzerà" tra i 170 e i 175 miliardi di dollari nel 2023, dopo un calo del 10 per cento, a 178 miliardi di dollari, lo scorso anno. L'emissione di sukuk legata alla sostenibilità per ora rimane limitata, ma si prevede un’inversione di tendenza poiché gli emittenti cercheranno di soddisfare la domanda degli investitori mentre i principali Paesi della finanza islamica cercheranno di sostenere la transizione energetica e di passare a economie più verdi, attirando così l'interesse degli investitori globali. (Res)