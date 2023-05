Business news: Emirati, Dubai Islamic Bank annuncia acquisto del 25 per cento di una banca digitale turca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Dubai Islamic Bank, banca islamica degli Emirati arabi uniti, ha approvato una proposta di acquisto del 25 per cento di un nuovo gruppo bancario digitale turco. Lo si apprende da un comunicato della stessa banca alla borsa di Dubai, come rifersce il quotidiano emiratino “Al Bayan”. La banca islamica di Dubai, tuttavia, ha precisato che per formalizzare l’acquisto si attende ancora l’approvazione delle autorità competenti. La mossa si inscrive nel quadro della strategia di apertura internazionale adottata dalla Dubai Islamic Bank ed è stata preceduta da accurate analisi finanziarie. Nel primo trimestre di quest’anno, la banca ha registrato utili per 1,5 miliardi di dirham (oltre 400 milioni di dollari), con una crescita del 12 per cento rispetto al trimestre precedente, grazie all’aumento delle rendite. Inoltre, dall’inizio dell’anno, l’istituto ha aumentato dell’1 per cento i suoi investimenti, il cui valore complessivo si è attestato sui 240 miliardi di dinari (circa 65 miliardi di dollari). Sempre su base trimestrale, inoltre, l’aumento delle rendite totali della banca è pari al 47 per cento, mentre le riserve hanno registrato un incremento del 19 per cento. (Res)