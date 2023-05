Business news: Vietnam, 3,7 milioni di turisti stranieri nei primi quattro mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha accolto quasi 3,7 milioni di turisti internazionali nei primi quattro mesi dell’anno. Lo ha reso noto l’Amministrazione del turismo nazionale (Vnat) del Paese. Ad aprile sono stati 984.100 i visitatori stranieri, con un aumento del 9,9 per cento rispetto al mese precedente. Per quanto riguarda la provenienza degli arrivi, la Corea del Sud è al primo posto, con un milione di turisti nel quadrimestre; seguono gli Stati Uniti con 263 mila e la Cina con 252 mila. Il turismo nazionale vietnamita ha registrato 10,5 milioni di presenze ad aprile e 38 milioni nel periodo gennaio-aprile. Il governo punta a un totale di 110 milioni di turisti nell’intero 2023. I ricavi complessivi dei primi quattro mesi sono stimati in 214.800 miliardi di dong (poco meno di 8,3 miliardi di euro), con un aumento del 25 per cento su base annua. L’obiettivo annuale è di 650 mila miliardi di dong (circa 25,1 miliardi di euro). (Fim)