Business news: Casa Bianca convoca gli ad di Google e Microsoft per discutere i rischi dell'Ia

- La Casa Bianca ospiterà un incontro degli amministratori delegati delle principali società coinvolte nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, incluse Google e Microsoft, per discutere i rischi insiti in tale tecnologia e nelle sue applicazioni, e le misure da adottare per mitigarli. Milioni di utenti di Internet hanno fatto la loro conoscenza con l'intelligenza artificiale generativa quest'anno, grazie al debutto sul web di strumenti come ChatGpt. Tale tecnologia sta però suscitando una serie di dubbi di natura etica, regolatoria ed economica, per effetto dei rischi potenziali legati alla violazione dei copyright e della privacy, ai potenziali utilizzi fraudolenti o a fini di disinformazione, sino alle ricadute strutturali sull'occupazione che già si profilano all'orizzonte in numerosi settori economici. "Puntiamo ad avere una discussione franca in merito ai rischi che scorgiamo nello sviluppo corrente e a breve termine dell'Ia", ha dichiarato un funzionario anonimo della Casa Bianca, secondo cui "la nostra Stella polare è l'idea che per cogliere i benefici di questa tecnologia, dobbiamo cominciare gestendone i rischi". (Was)