Business news: Cina, nel Guizhou investimenti su big data per 1,17 miliardi di dollari da gennaio a marzo

- Nella provincia cinese sud-occidentale di Guizhou, principale centro nazionale per l'industria dei big data, sono stati effettuati circa 1,17 miliardi di dollari di investimenti nel primo trimestre. Lo riferisce l'Amministrazione provinciale per lo sviluppo dei big data, aggiungendo che circa 289 milioni di dollari del totale sono stati destinati a convogliare più risorse informatiche dalle regioni orientali della Cina alle regioni occidentali, meno sviluppate ma ricche di risorse. Alla fine di marzo, a Guizhou sono stati istituiti dieci centri dati di grandi dimensioni e otto ultra-grandi. La capacità di carico totale dei server nei 18 centri, nello stesso periodo, ha superato 2,25 milioni di unità. In termini di infrastrutture, alla fine di marzo, la provincia si è dotata di altre 2.362 stazioni base per il 5G, portando il totale a 87 mila. Quest'anno, l'amministrazione prevede di lanciare 200 progetti nel campo dell'economia digitale. (Cip)