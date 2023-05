Business news: Cina, ricavi di aziende quotate su listino ChiNext aumentati del 20 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese quotate su ChiNext, il listino cinese in stile Nasdaq, hanno registrato un miglioramento della performance nel 2022. Lo indicano i dati diramati dalla Borsa di Shenzhen, secondo cui il fatturato medio delle suddette imprese si è attestato a circa 2,81 miliardi di yuan (circa 405,83 milioni di dollari) lo scorso anno, in aumento del 20,43 per cento su base annua. Gli utili netti delle imprese sono ammontati in media a 194 milioni di yuan (28 milioni di dollari), in rialzo dell'11,07 per cento su base annua. Circa il 60 per cento delle aziende quotate ha registrato una crescita del fatturato anno su anno, con 99 aziende che hanno registrato un aumento delle entrate di oltre il 50 per cento. L'anno scorso, le imprese hanno continuato a promuovere le attività nel campo della ricerca e dello sviluppo, con investimenti combinati nel settore pari a 170 miliardi di yuan (circa 25 miliardi di dollari), in aumento di circa 20 punti percentuali su base annua. (Cip)