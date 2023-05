Usa: nove persone in ospedale dopo sparatoria a Dallas, ci sono morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove persone sono state portate in ospedale a seguito della sparatoria avvenuta sabato 6 maggio a Dallas, in Texas, all’interno di un centro commerciale. La polizia locale ha anche confermato che delle persone sono morte a seguito dell’incidente, senza però fornire un numero preciso delle vittime. Il responsabile è rimasto anche lui ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine, una volta intervenute sul posto. Inizialmente, la polizia ha continuato le indagini alla ricerca di un secondo presunto sospettato, sulla base delle dichiarazioni fornite da alcuni testimoni, precisando in un secondo momento di ritenere che il responsabile abbia agito da solo. (Was)