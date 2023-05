Usa: sparatoria a Dallas, almeno nove morti e sette feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno nove le persone morte a seguito della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio a Dallas, in Texas, all’interno di un centro commerciale. Durante una conferenza stampa, le forze dell’ordine hanno precisato che altre sette vittime sono attualmente ricoverate in ospedale a causa delle ferite ricevute. Il responsabile, che sembra abbia agito da solo, è stato ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia, intervenuta sul posto. (Was)