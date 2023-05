Business news: Giappone-Ghana, Kishida incontra Akufo-Addo e promette aiuti all'Africa per 500 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha promesso lo stanziamento di circa 500 milioni di dollari nell'arco dei prossimi tre anni per il sostegno finanziario al Continente africano, durante un colloquio ad Accra con il presidente del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Durante l'incontro, Kishida ha sottolineato anche l'importanza della trasparenza e dell'equità nello stanziamento degli aiuti allo sviluppo, in apparente contrasto con le cosiddette "trappole del debito" imputate ai programmi di assistenza allo sviluppo della Cina. Durante una conferenza stampa a margine dell'incontro con il presidente del Ghana, Kishida ha inoltre affermato che la crescita economica "non può essere conseguita senza la pace e la stabilità", e ha dichiarato a tal proposito che Tokyo intende sostenere i Paesi del Sahel alle prese con la minaccia dell'estremismo di matrice islamica. Tokyo e Accra sono entrambi membri non permanenti del Consiglio di sicurezza Onu, e il premier giapponese ha dichiarato di voler cooperare con Accra per far fronte alla crisi in atto in Sudan. Il premier giapponese è impegnato da sabato in un viaggio ufficiale di quattro giorni nel Continente africano, e ieri ha affermato che intende includere proprio le esigenze di sviluppo dell'Africa nell'agenda del vertice del G7 in programma questo mese a Hiroshima. (Res)