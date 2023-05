Business news: Niger, firmato accordo con la francese Orano per sfruttamento giacimenti di uranio fino al 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Niger e il colosso nucleare francese Orano (ex Areva) hanno firmato un accordo di "partnership globale" per lo sfruttamento dei giacimenti di uranio del Paese. L'accordo, riferisce la stampa locale, prevede l'estensione fino al 2040 dell'attività del sito di Somair - l'unica miniera di uranio del gruppo ancora operante nel nord del Niger - consentendo al gruppo francese di riprendere le sue attività di estrazione del metallo prezioso dal Niger. Qualche anno fa Orano aveva abbandonato il sito di Imouraren, uno dei più grandi giacimenti di uranio al mondo (con una riserva stimata di 200 mila tonnellate), ritenendolo poco redditizio, tuttavia si è appena aggiudicato un nuovo permesso esplorativo nella stessa area. L'entrata in produzione del sito di Somair era stata congelata nel 2014 dopo che il governo di Niamey aveva ritenuto obsoleto il permesso concesso al colosso francese. Ora quell'accordo è stato rinnovato. Orano ha inoltre fatto sapere di avere in programma nuove modalità operative che ridurranno i costi di produzione. Prima Areva, poi Orano, sono presenti da quasi sessant'anni in Niger e estraggono uranio dal massiccio dell'Air, nel nord del Paese, prima ad Arlit poi ad Akouta, dove Cominak - la filiale nigerina di Orano - ha chiuso il sito (ormai esaurito) nel marzo 2021. (Res)