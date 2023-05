Business news: Nigeria, Senato approva ristrutturazione debito per 52 miliardi di dollari in prestiti a breve termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato nigeriano ha approvato una richiesta del presidente Muhammadu Buhari di ristrutturare 23.700 miliardi di naira (52 miliardi di dollari) in prestiti a breve termine dovuti alla Banca centrale per il debito a lungo termine. È quanto riferisce la stampa locale. L'approvazione da parte della Camera dei rappresentanti (la camera bassa del parlamento nigeriano) consentirà al presidente uscente Muhammadu Buhari di firmare il disegno di legge prima di lasciare l'incarico in favore del successore eletto Bola Tinubu, che si insedierà il prossimo 29 maggio. Al momento della richiesta di Buhari al parlamento, a dicembre, alcuni legislatori avevano messo in discussione il piano e chiesto maggiori informazioni su come sarebbero stati utilizzati i soldi, tuttavia - a seguito di raccomandazioni da parte delle commissioni del Senato sul fatto che il denaro sarebbe stato utilizzato per sostenere i governi statali e finanziare le operazioni del governo federale - i senatori hanno deciso di convertire i prestiti a breve termine in debito a 40 anni con un interesse del 9 per cento. A gennaio, l'Ufficio per la gestione del debito ha affermato che il debito totale della Nigeria potrebbe salire a 172 miliardi di dollari dopo lo scambio di prestito in obbligazioni e nuovi prestiti per finanziare il bilancio 2023. (Res)