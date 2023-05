Business news: Thailandia, al via costruzione di un parco industriale gestito dalla compagnia cinese Saic Motor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Saic Motor ha iniziato la costruzione di un parco industriale per le nuove energie in Thailandia, che dovrebbe produrre soprattutto pezzi di ricambio per i veicoli prodotti dall’azienda. Situato nella provincia di Chonburi, nella parte orientale del Paese, il nuovo parco energetico coprirà una superficie di 120 mila metri quadrati, dove sorgeranno officine, magazzini, sistemi di drenaggio, parcheggi e un’area dedicata allo stoccaggio dei container. La fase uno della costruzione dovrebbe concludersi entro fine anno, con il completamento dell’intero progetto previsto nel 2025. (Fim)