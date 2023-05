Business news: India, utili di Adani Enterprise più che raddoppiati nel trimestre gennaio-marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili netti di Adani Enterprise nel trimestre gennaio-marzo, l’ultimo dell’anno fiscale 2022-23, sono aumentati quasi del 138 per cento su base annua (7.224.800.000 rupie contro 3.043.200.000 dello stesso periodo dell’anno scorso). È quanto risulta da una comunicazione inviata dalla compagnia alla Borsa nazionale indiana (Nse), dove il suo titolo si è apprezzato del quattro per cento. I ricavi operativi trimestrali hanno registrato un aumento su base annua del 26 per cento (313.460.500.000 rupie). L’azienda di punta del Gruppo Adani ha più che raddoppiato i profitti grazie alla crescita nelle attività portuali e stradali. Il consiglio di amministrazione di Adani Enterprises ha raccomandato un l’esercizio 2022-23 il pagamento di un dividendo per azione pari al 120 per cento del suo valore nominale. (Inn)