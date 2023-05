Business news: Italia, stop alle importazioni di gas dalla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I flussi di gas dalla Libia verso l’Italia sono stati interrotti a causa di una vasta ristrutturazione degli impianti di Mellitah, situati sulla costa nordafricana. Lo riferisce una nota di National Oil Corporation (Noc), l’ente petrolifero statale libico. “Dopo diversi ritardi per vari motivi e circostanze, e sotto le istruzioni dirette del presidente della Noc, Farhat Bengdara, si annuncia l'arresto totale delle operazioni presso il complesso industriale di Mellitah per operare una ristrutturazione”, riferisce la Noc, precisando che l’avvio dei lavori è iniziato il primo maggio. Contestualmente, l’azienda libica ha annunciato una revisione completa dei campi a gas offshore di Bahr al Salam e onshore di Wafa, operati da Mellitah Oil and Gas, società compartecipata pariteticamente da Noc ed Eni, primo produttore di gas in Libia e principale fornitore di gas al mercato locale, con una quota di circa l’80 per cento. Da parte sua, l’azienda che gestisce il sistema che trasporta il gas naturale dalla costa libica fino all’Italia, GreenStream BV, ha comunicato al mercato una “indisponibilità della stazione di compressione” a causa di una “manutenzione pianificata” che dovrebbe durare almeno fino al 10 maggio. Per compensare la chiusura totale del complesso di Mellitah, indispensabile per gli impianti siderurgici e le centrali elettriche del Paese nordafricano, le autorità libiche hanno ripreso il pompaggio di gas da Brega ad Al Khums dopo ben 12 anni. Secondo l’esperto libico di questioni energetiche Mahmud Mohammed, la chiusura totale del complesso Mellitah dovrebbe durare tre settimane. I dati Snam sui flussi di gas relativi ai punti rilevanti della rete di trasporto nazionale confermano l’interruzione totale dei flussi di gas dalla Libia verso l’Italia a partire dal 30 aprile, mentre il giorno precedente erano arrivati al punto di arrivo di Gela circa 9 milioni di metri cubi di gas. La Libia può esportare in Italia fino 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno tramite il Greenstream, il gasdotto che collega la Sicilia ai giacimenti gasiferi di Eni della Libia. Nel corso del 2022 Eni ha prodotto in Libia 9,3 miliardi di metri cubi di gas. Di questi, 2,5 miliardi di metri cubi di gas, ovvero poco meno di un terzo, è arrivato in Italia attraverso il gasdotto GreenStream, mentre 6,8 miliardi di metri cubi sono stati destinati al mercato domestico, per la generazione di elettricità. Cifre che potrebbero effettivamente cambiare, ma solo con la scoperta di nuovi ingenti giacimenti di gas (a tal proposito, Eni sta portando avanti diverse esplorazioni sia onshore e offshore) e la costruzione di nuove centrali a ciclo combinato o grandi impianti da fonti rinnovabili di energia, in particolare solare. (Res)