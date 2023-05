Business news: Iraq, ricavi di petrolio ad aprile hanno superato i 7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio dell'Iraq ha annunciato che i ricavi del mese di aprile ammontano a oltre 7 miliardi di dollari, mentre ha indicato che il prezzo medio al barile è stato di oltre 79 dollari. Lo ha riferito un comunicato del ministero in cui si afferma che "il totale delle esportazioni per il mese di aprile, secondo le statistiche preliminari diffuse dalla compagnia irachena per la commercializzazione del petrolio Somo, ammonta a 98.634.947 barili, con ricavi pari a 7,796 miliardi di dollari. La compagnia ha aggiunto che "le quantità totali esportate di greggio per il mese di aprile dai giacimenti petroliferi dell'Iraq centrale e meridionale ammontano a 98.634.947 barili", osservando che "le quantità medie giornaliere esportate sono state di 3,288 milioni barili al giorno, e che il prezzo medio di un barile è stato di 79,04 dollari”. (Res)