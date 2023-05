Business news: Libia, produzione del giacimento Erawan si avvicina a 100 mila barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia libica Zallaf Libya Oil and Gas ha annunciato che la produzione dal giacimento di Erawan, nel sud-ovest del Paese, è vicina al traguardo dei 100 mila barili al giorno. La società ha affermato in un comunicato che la produzione del giacimento petrolifero di Erawan ha superato lunedì primo maggio i 92 mila barili, elogiando gli sforzi di tutti coloro che hanno contribuito al successo del piano di sviluppo del campo lanciato cinque settimane orsono. In particolare, la compagnia ha iniziato ad aumentare il pompaggio di petrolio greggio il 29 marzo, in attuazione della politica della National Oil Corporation (Noc) per aumentare i tassi di produzione del Paese membro del cartello petrolifero Opec. (Res)