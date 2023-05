Business news: le banche centrali di quattro Paesi del Golfo alzano i tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche centrali di quattro Paesi del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Qatar, hanno alzato i tassi di interesse di 25 punti base circa, seguendo la tendenza impressa dalla Federal Reserve degli Stati Uniti. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Questi quattro Paesi, infatti, agganciano le proprie valute al dollaro e seguono a grandi linee la politica monetaria della Federal Reserve. La banca centrale saudita, dunque, ha alzato i tassi di interesse associati ai prestiti interbancari di 25 punti, portandoli al 5,25 per cento. Una decisione analoga è stata presa dalla banca centrale emiratina, che, aumentando i tassi di 25 punti base, li ha portati al 5,15 per cento. In Bahrein, invece, la banca centrale ha incrementato i tassi di interesse di base sui depositi dell’ultima settimana dal 5,75 per cento al 6 per cento, portando quelli sui depositi a vista dal 5,50 per cento al 5,75 per cento. Quanto ai depositi di quattro settimane, i tassi di interesse sono passati dal 6,50 per cento al 6,75 per cento. Per i prestiti, invece, il tasso di interesse è salito dal 6,75 per cento al 7,00 per cento. La banca centrale del Qatar, infine ha portato i tassi di interesse sui depositi al 5,50 per cento, sui prestiti al 6 per cento e sui riscatti al 5,75 per cento. (Res)