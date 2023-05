Business news: Marocco, tasso disoccupazione sale al 12,9 per cento nel primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Marocco è aumentato nel primo trimestre del 2023, di 0,8 punti, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, passando da 12,1 al 12,9 per cento. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Alta commissione per la pianificazione in una nota stampa sulla situazione del mercato del lavoro durante il primo trimestre del 2023, indicando che il tasso è passato dal 16,3 al 17,1 per cento nelle aree urbane e dal 5,1 al 5,7 per cento nelle zone rurali. L’Alta commissione ha precisato che il tasso ha registrato un aumento tra gli uomini dal 10,5 all'11,5 per cento, così come tra le donne, dal 17,3 per cento al 18,1 per cento. Inoltre, il tasso è aumentato di 1,9 punti tra i giovani di età compresa tra di 15 e 24 anni, passando dal 33,4 al 35,3 per cento, e tra le persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni, passando da 19,2 al 20,9 per cento (+1,7 punti). (Res)