Business news: inflazione record ad aprile in Pakistan, 36,4 per cento su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione annuale del Pakistan ha raggiunto un picco del 36,4 per cento nel mese di aprile, dopo il 35,4 per cento registrato a marzo. Lo indicano i dati dell’ufficio nazionale di statistica. La crescita dei prezzi è particolarmente forte nel settore alimentare e nelle aree rurali, dove si sono superati i 40 punti percentuali. Su base mensile i prezzi sono aumentati del 2,4 per cento tra marzo e aprile. Il ministero delle Finanze di Islamabad aveva già anticipato che l’inflazione sarebbe rimasta su livelli elevati nei mesi a venire, nonostante la stretta monetaria varata dalla Banca centrale. Il Paese è da tempo in difficoltà economica, alle prese con un’acuta crisi della bilancia dei pagamenti e ancora in trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per lo sblocco di una tranche da 1,1 miliardi di dollari, parte del programma di prestito da 6 miliardi di dollari accordato nel 2019. Secondo il governo, un successo nei negoziati con il Fondo potrebbe attirare nuovi capitali nel Pakistan, contribuendo a stabilizzare il tasso di cambio e ad alleviare la pressione inflazionistica. (Fim)