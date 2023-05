© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Bangladesh è scesa al 9,24 per cento ad aprile, dal 9,33 per cento di marzo. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Bbs) del Paese. Per i generi alimentari il tasso è passato dal 9,09 all’8,84 per cento; l’indice dei prezzi dei prodotti non alimentari, invece, è rimasto invariato al 9,72 per cento. (Inn)