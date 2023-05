Business news: trasporti, investimenti immobilizzazioni in Cina aumentati del 13 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in immobilizzazioni nel settore dei trasporti sono aumentati del 13,3 per cento su base annua nel primo trimestre, attestandosi a 104,2 miliardi di dollari. Lo indicano i dati del ministero dei Trasporti, aggiungendo che gli investimenti in immobilizzazioni effettuati nella rete stradale e fluviale della Cina sono aumentati del 15 per cento annuo nello stesso periodo, arrivando a 85,05 miliardi di dollari. In particolare, gli investimenti in immobilizzazioni nel comparto stradale sono aumentati del 14,1 per cento anno rispetto allo stesso periodo nel 2022, mentre quelli effettuati per la costruzione delle reti fluviali sono aumentati del 29,9 per cento. (Cip)