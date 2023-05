Usa: sparatoria in un centro commerciale a Dallas, morto un responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Dallas, in Texas, è intervenuta a seguito di una sparatoria del centro commerciale Allen Premium Outlets. Le forze dell’ordine hanno confermato che “almeno uno dei responsabili” è rimasto ucciso a seguito dell’incidente. La polizia, sulla base delle testimonianze raccolte sulla scena, starebbe indagando per trovare un possibile secondo responsabile, anche se la presenza di quest’ultimo non è stata ancora confermata. (Was)