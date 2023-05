Business news: Egitto, il governo valuta l'acquisto di materie prime non in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto sta prendendo in considerazione l'approvazione delle valute dei suoi partner commerciali di materie prime, tra cui Cina, India e Russia, per cercare di ridurre la necessità di dollari. Lo ha detto ai giornalisti il ​​ministro dell'Approvvigionamento dell'Egitto, Ali Moselhy. L'approvazione di valute alternative al dollaro "è un lungo viaggio su cui abbiamo già fatto progressi, sia con la Cina che con l'India o la Russia, ma fino a questo momento non è stato fatto alcun accordo", ha aggiunto. L'Egitto, uno dei principali acquirenti di materie prime di base, ha subìto una carenza di valuta estera che ha fatto crollare la sterlina di quasi il 50 per cento rispetto al dollaro. Pertanto ci sono state delle limitazioni alle importazioni e l'inflazione si è attestata al 32,7 per cento a marzo. (Res)