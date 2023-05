Business news: Egitto, saudita eXtra interrompe piani di espansione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia saudita United Electronics, meglio conosciuta come eXtra, ha deciso di interrompere i suoi piani di espansione in Egitto a seguito di uno studio di fattibilità. Lo ha reso noto il Consiglio di amministrazione dell’azienda in una dichiarazione ripresa dalla stampa araba. L'impatto finanziario negativo previsto dalla società per lo stop all'espansione nel Paese delle piramidi dovrebbe essere di circa 38 milioni di riyal sauditi (10,13 milioni). La società saudita di elettronica aveva annunciato l'intenzione di stabilire la sua prima filiale al di fuori del Consiglio di cooperazione del Golfo in Egitto nel 2021, con un investimento iniziale di 1 miliardo di sterline egiziane (32,41 milioni di dollari). (Cae)