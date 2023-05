Business news: delegazione del Fondo sovrano Pif dell'Arabia Saudita in visita a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una folta delegazione economica dell’Arabia Saudita guidata dal vice presidente del Public Investment Fund (Pif, il maxi-fondo sovrano saudita), Hamad Saleh Albati, si trova in questi giorni in visita a Roma. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, la delegazione include, tra gli altri, il presidente del Business Council Saudita Italiano, Kamel al Munajjed, e il responsabile del programma Quality of Life di Saudi Vision 2030 (la strategia di sviluppo del Regno), Abdulrahman A. Alanbar, nonché i vertici di 29 aziende come Biostanards /Oklaz, Bin Saeedan Group, Alkhodair Factory for Metal and Industry, Aljomaih Holding Co, Taj Holding Group, Al Ajab food services, Hadaf Real Estate, AlMutabagani Hospitals, New Jeddah clinic hospital, Advanced Motors. Come riferisce il sito web "Infomercatiesteri.it", nel corso del 2022 l’economia saudita ha sperimentato una fase decisamente positiva, con una crescita aggregata al 8,5 per cento, tra le più alte in ambito G20. Il valore complessivo delle nostre esportazioni si attesta per il 2022 a 4,1 miliardi di euro, in aumento del 24 per cento rispetto al dato del 2021 pari a 3,3 miliardi di euro, a testimonianza della centralità dell'Arabia Saudita quale partner commerciale di riferimento nell'area del Golfo. Complessivamente nel 2022 l'import ha raggiunto i 7,4 miliardi di euro, in aumento del 52 per cento rispetto al dato del 2021 pari a 4,8 miliardi di euro. Sebbene l'interscambio registri nel suo complesso un saldo negativo di 3,3 miliardi di euro, l'Italia si colloca al secondo posto tra i fornitori europei, con una quota di mercato del 2,8 per cento, dietro alla Germania (4,2 per cento) ma avanti a Francia (2,4 per cento), Regno Unito (2,2 per cento) e Spagna (1,5 per cento). Rispetto a tutti i fornitori internazionali, si colloca invece al nono posto, dopo, nell'ordine, a Cina, Stati Uniti, Emirati, India, Germania, Giappone, Egitto, Corea del Sud. La gamma di prodotti italiani presenti sul mercato saudita è piuttosto diversificata e spazia da comparti ad alto valore tecnologico aggiunto (varie tipologie di macchinari), al settore chimico-farmaceutico, mobilio, moda e agro-alimentare. L'apprezzamento saudita per la tecnologia italiana è testimoniato dalla quota preponderante che rivestono macchinari, veicoli di trasporto, apparecchiature elettriche, medicali e per uso domestico (quasi il 50 per cento del paniere). Sulla scia degli investimenti infrastrutturali ed urbanistici in corso, anche al fine di realizzare i grandi progetti della Vision 2030 e per effetto del tasso di crescita costante della popolazione (2 per cento annuo con 36 milioni di abitanti), ci si può attendere in prospettiva un incremento delle voci inerenti il settore delle costruzioni (materiali edili, macchinari da sollevamento, marmi, ceramica) e del design (arredamento, mobilio). In ambito sanitario, vi sono margini di miglioramento per le voci inerenti i prodotti farmaceutici e le apparecchiature medicali, tenuto conto della crescita della popolazione e quindi delle polizze assicurative e dell’investimento promosso dalla Vision per migliorare l’offerta delle strutture ospedaliere sulla scia del Covid. In virtù del benessere crescente in seno alla società saudita, anche il settore moda presenta margini di miglioramento e del resto le grandi firme del "Made in Italy "rappresentano un punto di riferimento per il mercato saudita ed in particolare dei segmenti più giovani (2/3 della popolazione). (Res)