Business news: Tunisia, Acciona si aggiudica in consorzio con saudita Swicorp parco eolico da 75 MW

- Un consorzio tra la spagnola Acciona e la saudita Swicorp si è aggiudicato la concessione per lo sviluppo e la gestione di un parco eolico da 75 megawatt (MW) in Tunisia. Secondo quanto riferito dal sito web specializzato "El Periodico de la Energia", il progetto, situato a Chenenni nel governatorato di Tataouine, ha un costo stimato quasi 150 milioni di euro. Saranno installate 14 turbine eoliche con una capacità di 6 MW nella zona montuosa di Djebel Dahar, situata a 80 km da Djerba e i partner del progetto costruiranno anche una linea di trasmissione da 225 kilovolt. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare alla fine del 2025 e richiederanno circa 18 mesi per essere completati. (Spm)