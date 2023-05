Business news: Libano, TotalEnergies seleziona un impianto di perforazione nel blocco 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In accordo con i suoi partner, ovvero l’italiana Eni e la qatariota Qatar Energy, la società francese TotalEnergies ha firmato un contratto con Transocean per l’utilizzo di una piattaforma che perforerà un pozzo esplorativo nel blocco 9 dell’offshore in Libano, in preparazione per l’inizio delle operazioni previsto per settembre. Lo ha riferito la stessa TotalEnergies, spiegando che la piattaforma di perforazione Transocean Barents salperà per il Libano al termine delle operazioni in corso nel mare del Nord, al largo del Regno Unito. Lo scorso ottobre, la compagnia petrolifera francese ha raggiunto un accordo con il governo libanese sul destino del giacimento di gas proprio mentre entrava in vigore uno storico accordo sul confine marittimo con Israele. Un consorzio composto dalla francese TotalEnergies (40 per cento), dall'italiana Eni (40 per cento) e dalla russa Novatek (20 per cento) si è aggiudicata nel 2018 le prime licenze di esplorazione e sfruttamento offshore di idrocarburi rilasciate dal Libano per due dei 10 blocchi della Zona economica esclusiva (Zee), compreso il Blocco 9, che si trova nell'area contesa dal Paese con Israele. Il consorzio aveva quindi la licenza esplorativa iniziale per il Blocco 9, ma l'accordo è stato ristrutturato dopo il ritiro di Novatek nell'agosto 2022 a causa delle tensioni geopolitiche derivanti dal conflitto russo-ucraino. Le sue quote erano state così trasferite allo Stato libanese lo scorso settembre, che le ha poi trasferite a TotalEnergies. Lo scorso gennaio, e tramite la sua compagnia statale QatarEnergy, Doha è entrata ufficialmente come partner con la nel consorzio che dovrebbe avviare l'esplorazione di idrocarburi nei blocchi numero 4 e numero 9 della Zee il prossimo settembre. (Lib)