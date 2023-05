Business news: Algeria, italiana Rizzani de Eccher discute progetti in corso con ministro Lavori pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza della società costruzioni italiana Rizzani de Eccher in Algeria e lo stato dei progetti in corso. Questo l’argomento al centro di un incontro tenuto ad Algeri tra una delegazione dell’impresa friulana con il ministro algerino dei lavori pubblici Lakhdar Rakhroukh, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese. Lo ha reso noto la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese nordafricano via Twitter. Tra i progetti in corso in Algeria, secondo quanto si legge sul sito web di Rizzani de Eccher, figura la progettazione e la realizzazione della Strada Nazionale numero 77, individuata come una pietra miliare fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese (investimento complessivo di 2,1 miliardi di dollari) e la progettazione e realizzazione della nuova linea ferroviaria doppia elettrificata tra Oued Tlelat e Tlemcen (1,5 miliardi dollari di investimento complessivo), localizzato nella parte nord-occidentale dell’Algeria: quest’ultimo dovrebbe essere ultimato nel 2024. (Ala)