Business news: ministra Transizione energetica del Marocco, import gas da Spagna aumentato del 160 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni del Marocco di gas naturale dalla Spagna sono aumentate del 160 per cento negli ultimi quattro mesi. Lo ha riferito Leila Benali, ministra della Transizione energetica e dello sviluppo sostenibile in risposta ad un'interrogazione davanti alla Camera dei consiglieri, spiegando che il settore privato inietterà investimenti che vanno dai 4 agli 8 miliardi di dirham (dai 363 ai 727 milioni di euro) per sviluppare le infrastrutture legate al gas naturale, su cui il governo sta “scommettendo” per garantire il fabbisogno energetico del Regno, oltre alle energie da fonti rinnovabili. Benali ha osservato che la situazione economica, finanziaria ed energetica globale è “senza precedenti” a causa degli squilibri registrati nei percorsi di produzione e distribuzione che sono stati la causa dell'alto costo dell'energia e di altre materie, così come di tassi di interesse più elevati. Lo scorso primo maggio, in occasione della Festa dei lavoratori i sindacati del Regno nordafricano hanno organizzato di massa in diverse città, chiedendo al governo di limitare il forte aumento dei prezzi e di migliorare il potere d’acquisto dei cittadini. Lo ha riferito l'emittente televisiva "Al Araby" affermando che centinaia di marocchini hanno partecipato a presidi e manifestazioni sindacali. I manifestanti hanno innalzato striscioni contenenti richieste quali aumento di salari, uguaglianza tra i lavoratori e il rispetto dei loro diritti. Stando a quanto riferito il mese scorso dall'Alto commissariato per la pianificazione, l'indice dei prezzi al consumo del Marocco è salito dell'8,2 per cento su base annua a marzo, trainato principalmente dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 16,1 per cento, mentre l'inflazione dei beni non alimentari è aumentata del 3 per cento. Su base mensile, l'indice è salito dello 0,1 per cento. Lo scorso 21 marzo, la Banca centrale del Marocco, Al Maghrib, ha deciso di innalzare il tasso di interesse principale di 50 punti base, al 3 per cento "al fine di evitare il verificarsi di cicli inflazionistici e rafforzare la stabilizzazione delle aspettative di inflazione per facilitarne il ritorno a livelli coerenti con l'obiettivo della stabilità dei prezzi". Da parte sua, la Banca mondiale prevede che i tassi di povertà in Marocco aumenteranno nei prossimi anni, a causa degli shock climatici, considerando che le aree rurali saranno le più esposte alla povertà, "soprattutto perché sono più vulnerabili agli shock climatici e alla disuguaglianza". È quanto emerso da un rapporto Poverty and Equality Summary, in cui si afferma che "dopo il forte aumento dei tassi di povertà nel 2020, le condizioni di vita hanno iniziato a tornare gradualmente alla normalità nel 2021 grazie al miglioramento dell'andamento del mercato del lavoro e all'eccezionale anno agricolo. La grave siccità che ha colpito la produzione locale e le entrate degli agricoltori, insieme all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia causato dal conflitto in Ucraina, ha portato nel 2022 a un deterioramento delle condizioni di vita e della sicurezza alimentare". (Mar)