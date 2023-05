Business news: Tesla aumenta prezzi in Usa, Canada, Cina e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla Inc ha aumentato i prezzi della sua gamma di prodotti sino a 290 dollari negli Stati Uniti, in Canada, in Cina e in Giappone. E' quanto emerge dal sito web ufficiale dell'azienda, che all'inizio di quest'anno aveva ridotto i prezzi dei suoi modelli di veicoli elettrici più venduti. Nonostante gli aumenti, i prezzi della gamma di veicoli venduti dal costruttore di auto elettriche statunitense restano significativamente inferiori a gennaio. Il mese scorso l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha dichiarato che l'azienda intende dare priorità all'aumento delle vendite rispetto ai margini di profitto, e si concentrerà su questi ultimi col lancio di una serie di aggiornamenti ai software per la guida autonoma. (Was)