Ambiente: Gualtieri, grazie a "Roma cura Roma", 15 mila volontari per pulire città

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ringrazia i volontari che hanno preso parte alla seconda edizione di "Roma cura Roma" per pulire la città. "Grazie davvero a tutte le cittadine e i cittadini, alle associazioni, ai comitati e a tutti coloro i quali, con entusiasmo e passione, hanno volontariamente preso parte a questa seconda edizione di 'Roma cura Roma'. Bello vedere come oltre 15 mila persone si siano mobilitate per 432 iniziative e impegnate per rendere più belli luoghi di Roma che amiamo e frequentiamo tutti i giorni". Lo scrive su Facebook Gualtieri. "Un ringraziamento particolare all’assessora Sabrina Alfonsi, alle 8 associazioni co-promotrici Retake, Wwf, Plastic free, Fondo ambiente Italiano - Fai, Associazione cristiane lavoratori italiani - Acli, Associazione guide e scouts cattolici italiani – Agesci, Movimento adulti scout cattolici italiani - Mascie Centro Servizi per il Volontariato - Csv Lazio, e al dipartimento tutela ambiente – servizio giardini, Ama, polizia locale di Roma Capitale, ufficio speciale decoro capitolino e ai Municipi per il fondamentale supporto logistico e organizzativo. È stata una bellissima giornata di festa e di cura dei beni comuni e dell’ambiente che ci ha fatto sentire ancora di più comunità. (Rer)