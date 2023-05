Business news: Ford, utile di 1,8 miliardi di dollari nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ford Motor ha chiuso il primo trimestre 2023 con un utile netto di 1,8 miliardi di dollari, invertendo le perdite accumulate l'anno precedente a causa delle interruzioni delle catene di fornitura. Il costruttore di auto statunitense ha comunicato dopo la chiusura dei mercati del giorno prima una forte ripresa della produzione e della domanda dei suoi pickup della serie "F". Nel contempo l'azienda ha ridotto per la seconda volta dall'inizio dell'anno i prezzi di listino della sua supercar elettrica Mustang Mach-E, grazie anche all'utilizzo di batterie meno costose. L'unità delle auto elettriche di Ford continua però ad operare in forte perdita: nel primo trimestre ha accumulato un passivo di 722 milioni di dollari. (Was)