Business news: Cina, viaggi ai livelli pre-pandemia durante festività primo maggio

- Il turismo in Cina durante le festività del primo maggio è aumentato del 70,8 per cento su base annua, rimbalzando ai livelli pre-pandemia. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata dal ministero della Cultura e del Turismo sul suo sito web, in cui si precisa che dal 29 aprile al 3 maggio sono stati effettuati 274 milioni di viaggi domestici, il 19 per cento in più rispetto al 2019. Dopo le accese contestazioni divampate nel Paese alla fine di novembre 2022 contro il presidente Xi Jinping e la sua strategia "zero Covid", il governo ha eliminato gran parte delle restrizioni che negli ultimi due anni hanno avuto un impatto dirompente sull'economia nazionale. La distensione delle misure di contenimento ha avuto un effetto positivo sulla mobilità nazionale e sugli operatori del settore, che hanno registrato un progressivo incremento delle loro attività. (Cip)